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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫСТУПАЕТ ЗА РАСШИРЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ РАСЧЕТОВ В ЮАНЯХ
16:03 14.09.2021
Нацбанк Беларуси в условиях секторальных санкций выступает за увеличение доли расчетов в юанях во внешней торговле Беларуси. Об этом сообщил член правления Нацбанка, начальник главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд во время презентации «Сотрудничество с белорусскими банками в условиях секторальных санкций».
По его словам, в структуре внешней торговли Беларуси валюты, отличные от долларов США и евро, имеют значительную долю: по экспорту - 36%, по импорту - 50%.
Также наблюдается тренд на увеличение объемов расчетов в китайских юанях, однако их удельный вес в общей структуре расчетов достаточно низок. Это означает, что есть потенциал для его существенного роста, в том числе при условии возобновления СВОП-соглашения с Народным банком Китая.
Денис Горегляд подчеркнул, что по состоянию на 1 июля текущего года белорусскими коммерческими банками открыто 9 корреспондентских счетов в китайских юанях в банках КНР, что позволяет банкам качественно и оперативно осуществлять платежи и операции в китайских юанях.
Кроме того, в Беларуси достаточно широко представлена система UnionPay, карточки которой принимаются почти 1,5 тыс. банкоматов и более 75 тыс. платежных терминалов.
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