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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» СОСТОИТСЯ 20 СЕНТЯБРЯ
09:49 14.09.2021
20 сентября 2021 года в Минске пройдет внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется доизбрать члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
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