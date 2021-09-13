БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» СОСТОИТСЯ 20 СЕНТЯБРЯ

09:49 14.09.2021 20 сентября 2021 года в Минске пройдет внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется доизбрать члена Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».