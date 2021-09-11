БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ДОБАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЕННОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКИ

18:04 13.09.2021 С 15 сентября 2021 года вступят в силу изменения в договоре комплексного банковского обслуживания ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в перечень операций добавлена возможность удаленной актуализации анкетных данных через канал интернет-поддержки.