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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ДОБАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЕННОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКИ
18:04 13.09.2021
С 15 сентября 2021 года вступят в силу изменения в договоре комплексного банковского обслуживания ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в перечень операций добавлена возможность удаленной актуализации анкетных данных через канал интернет-поддержки.
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