ОАО «Банк Дабрабыт» предлагает новый продукт "Добрая справа" для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, "Добрая справа" – продукт по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, обеспечивающий осуществление безопасных расчетов при сделках купли-продажи недвижимости и другого дорогостоящего имущества. Банк осуществляет платеж в пользу получателя средств только после того, как тот предоставит документы, подтверждающие совершение сделки.

Преимущества для продавца: проведение расчетов в белорусских рублях в соответствии с требованиями законодательства; не требуется проверять подлинность получаемой от продажи имущества валюты; гарантия получения от банка средств в полном объеме; отсутствие потери при валютно-обменной операции за счет установления курса продажи равного курсу покупки внесенной покупателем иностранной валюты.

Преимущества для покупателя: проведение расчетов в белорусских рублях в соответствии с требованиями с законодательством; не требуется носить с собой крупную сумму денег и передавать ее из рук в руки; 100% возврат денежных средств в случае, если сделка не состоится.