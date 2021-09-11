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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОМАТЫ РРБ-БАНКА В ГРОДНО БУДУТ НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ
14:37 13.09.2021
Банкоматы ЗАО «РРБ-Банк» в Гродно будут недоступны для обслуживания в течение двух дней.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банкоматы не будут работать в связи с проведением технологических работ 13-15 сентября.
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