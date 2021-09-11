БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНКОМАТЫ РРБ-БАНКА В ГРОДНО БУДУТ НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ

14:37 13.09.2021 Банкоматы ЗАО «РРБ-Банк» в Гродно будут недоступны для обслуживания в течение двух дней. Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банкоматы не будут работать в связи с проведением технологических работ 13-15 сентября.