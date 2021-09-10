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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСКАЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЕРВИС PREMIUM BANKING


09:56 13.09.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» запускает Premium Banking.

Презентация возможностей премиального банковского сервиса и новых подходов к привилегированному обслуживанию состоялась 9 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, общение клиентов с банком выходит на новый уровень: предъявляются повышенные требования к качеству обслуживания, открываются Premium-офисы нового формата для комфортного обслуживания и достижения синергии розничного и корпоративного блока, идет вовлечение в премиальный сервис всех участников экосистемы Банка БелВЭБ.

Привилегированное обслуживание предусматривает отдельную продуктовую линейку, индивидуальные условия и тарифы по ней, работу с персональным менеджером, актуальные инвестиционные предложения (Finstore.by) и особые привилегии для клиентов.

Тесное взаимодействие компаний холдинга Банка БелВЭБ позволяет предлагать VIP-клиентам индивидуальные инвестиционные идеи и решения, которые в последнее время также смещаются в сторону онлайн-сервисов.

Премиальный сервис доступен в Минске, Гомеле, Бресте, Могилеве и Гродно. Его обеспечивают сотрудники банка, прошедшие специальную подготовку и доступные в режиме 24/7.
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