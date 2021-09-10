Банк ВТБ (Беларусь) запустил сервис по совершению бесконтактных операций в банкоматах банка, оборудованных модулем NFC.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь чтобы снять наличные, осуществить просмотр баланса, а также осуществить перевод (P2P) не нужно вставлять карточку в банкомат – достаточно поднести умные часы, смартфон или саму карточку к модулю NFC банкомата.

Воспользоваться функцией смогут владельцы платежных карточек Masterсard и Visa, выпущенных как белорусскими, так и зарубежными банками, а также держатели карточек МИР. Для совершения бесконтактных операций достаточно привязать карточку к одному из мобильных сервисов оплаты (Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Mi Pay, Кошелек Pay и других).

«Клиенты ВТБ все активнее пользуются мобильными сервисами, и мы рады расширить возможности нашей банкоматной сети. Сервис абсолютно безопасен для клиентов и исключает вероятность захвата карты устройством и возможные неудобства при неполучении карты после совершения операции. Пользоваться банкоматом можно с помощью умных часов, платежных браслетов, смартфонов и других девайсов с поддержкой технологии NFC. Мы намерены постоянно увеличивать количество банкоматов, оборудованных модулем NFC по мере обновления банкоматной сети банка», – отметил Евгений Рудько, начальник отдела Карт-центра банка ВТБ (Беларусь).

Воспользоваться сервисом можно в устройствах, отмеченных значком бесконтактной оплаты на сайте банка в разделе банкоматы.