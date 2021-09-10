|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНЕДРЯЕТ БЕСКОНТАКТНЫЕ БАНКОМАТЫ
17:29 10.09.2021
Банк ВТБ (Беларусь) запустил сервис по совершению бесконтактных операций в банкоматах банка, оборудованных модулем NFC.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь чтобы снять наличные, осуществить просмотр баланса, а также осуществить перевод (P2P) не нужно вставлять карточку в банкомат – достаточно поднести умные часы, смартфон или саму карточку к модулю NFC банкомата.
Воспользоваться функцией смогут владельцы платежных карточек Masterсard и Visa, выпущенных как белорусскими, так и зарубежными банками, а также держатели карточек МИР. Для совершения бесконтактных операций достаточно привязать карточку к одному из мобильных сервисов оплаты (Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Mi Pay, Кошелек Pay и других).
«Клиенты ВТБ все активнее пользуются мобильными сервисами, и мы рады расширить возможности нашей банкоматной сети. Сервис абсолютно безопасен для клиентов и исключает вероятность захвата карты устройством и возможные неудобства при неполучении карты после совершения операции. Пользоваться банкоматом можно с помощью умных часов, платежных браслетов, смартфонов и других девайсов с поддержкой технологии NFC. Мы намерены постоянно увеличивать количество банкоматов, оборудованных модулем NFC по мере обновления банкоматной сети банка», – отметил Евгений Рудько, начальник отдела Карт-центра банка ВТБ (Беларусь).
Воспользоваться сервисом можно в устройствах, отмеченных значком бесконтактной оплаты на сайте банка в разделе банкоматы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2021
Курсы в банках
на 10.09.2021
Конвертация в банках
на 10.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте