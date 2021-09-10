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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК ВЫЯСНИЛ, КТО ЕЗДИТ НА МИНСКИХ ЭЛЕКТРИЧКАХ


13:48 10.09.2021

Сбер Банк собрал статистику бесконтактной оплаты проезда в поездах городских линий в летние месяцы. Чаще других в поездах столичных городских линий платили за поездки белорусы, россияне и поляки.

Летом через валидаторы в вагонах пассажиры оплачивали около 30 тысяч поездок в месяц. Такая возможность появилась в июне 2019 года, когда технологию запустили на городских линиях Белорусской железной дороги. С тех пор ее популярность значительно выросла: если летом позапрошлого года сервисом воспользовались почти 22 тысячи поездок, то в нынешнем сезоне отпусков уже более 85 тысяч.

«Бесконтактная оплата проезда в поездах городских линий БелЖД набирает популярность. В сравнении с прошлым летом рост числа транзакций составил 37%, а с позапрошлым спрос увеличился почти 4 раза. Все больше пассажиров, среди которых и гости страны, предпочитают не тратить время на поиск билетной точки продаж, а рассчитываются за проезд в самом вагоне. Так быстрее и проще, и это формирует облик современных пассажирских перевозок по железной дороге», – отметила исполнительный директор Сбер Банка Марина Осиповская.

Больше всех поездами городских линий пользуются сами белорусы – около 95% пассажиров, по статистике бесконтактных оплат Сбер Банка. На втором месте – жители России, а на третьем – Польши. Пассажиры из других стран встречаются реже.

Проезд в поезде можно оплатить картами Visa, Mastercard и БелКарт любого банка. Это также можно сделать смартфоном, умными часами, платежными браслетами и брелоками с поддержкой NFC. Для расчета надо приложить банковскую карту к валидатору, оплата происходит за доли секунды.

Цена проезда при бесконтактной оплате в поезде аналогична стоимости билета в кассе. По одной карте можно рассчитаться за 5 пассажиров.

Бесконтактную оплату проезда Сбер Банк развивает вместе с Белорусской железной дорогой и международными платежными системами Visa и Mastercard. Технология доступна в поездах городских линий в первой тарифной зоне (Минск – Беларусь, Минск – Михановичи, Минск – Городище) и в столичном метро.
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