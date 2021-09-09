|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕВОДЫ НА КАРТОЧКИ ДРУГИХ БАНКОВ В I’MBANKING.BY И ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ
10:15 10.09.2021
Клиентам ОАО «Белорусский народный банк» стал доступен перевод на карточки других банков в приложении i’mbanking.by и интернет-банке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для того, чтобы перевести деньги, следует зайти в меню «Платежи», перейти в раздел «Переводы» и выбрать «На карту другого банка». После чего требуется ввести необходимую сумму перевода и поставить согласие с условиями договора.
Далее нужно будет ввести данные карточек отправителя и получателя перевода.
Следует обратить внимание, что БНБ-банк берет комиссию за переводы на карточки других банков. Итоговая сумма перевода обязательно отображается на экране. Также комиссию может взимать и банк, которому принадлежит карточка получателя перевода.
Минимальная сумма перевода – 2 рубля. Максимальная – 1000 рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2021
Курсы в банках
на 10.09.2021
Конвертация в банках
на 10.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте