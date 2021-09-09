Клиентам ОАО «Белорусский народный банк» стал доступен перевод на карточки других банков в приложении i’mbanking.by и интернет-банке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для того, чтобы перевести деньги, следует зайти в меню «Платежи», перейти в раздел «Переводы» и выбрать «На карту другого банка». После чего требуется ввести необходимую сумму перевода и поставить согласие с условиями договора.

Далее нужно будет ввести данные карточек отправителя и получателя перевода.

Следует обратить внимание, что БНБ-банк берет комиссию за переводы на карточки других банков. Итоговая сумма перевода обязательно отображается на экране. Также комиссию может взимать и банк, которому принадлежит карточка получателя перевода.

Минимальная сумма перевода – 2 рубля. Максимальная – 1000 рублей.