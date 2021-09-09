ЗАО «Альфа-Банк» запустило новую функцию, благодаря которой переводы на счета станут еще удобнее и быстрее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, раньше для такой операции требовался номер счета (IBAN или 13 цифр). Теперь необходимо лишь ввести номер мобильного телефона клиента Альфа-Банка (он должен соответствовать номеру из анкеты). Деньги придут на основной счет.

Пополнить по номеру телефона можно: со счетов (карт) других банков в их мобильных приложениях, в банкоматах, в терминалах (в том числе и cash-in), в различных интернет-сервисах.

Путь операции: ЕРИП — Банковские, финансовые услуги — Банки, НКФО — Альфа-Банк — Пополнение счета.

Пополнение через ЕРИП по номеру телефона является бесплатным, таким образом это не только удобно, но и выгодно.

Погасить кредит через ЕРИП по номеру телефона нельзя (нужен номер счета). Если в качестве основного в InSync выбран валютный счет, то перевод поступит на счет в белорусских рублях.