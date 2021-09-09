ЗАО «Идея Банк» продолжает демонтировать банкоматы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 10 сентября 2021 года будет демонтирован банкомат № 3 в Боровлянах (ул. Березовая Роща, 108 - ТС «МК Перекресток»).

Кроме того, демонтируются в Минске следующие банкоматы: №4 (ул. Притыцкого, 97), № 9 (подземный переход к вокзалу с ул. Ленинградской, магазин «Роял), № 12 (пр. Рокоссовского, 80), № 13 (ул. Кальварийская, 24), № 14 (пр-т Независимости, 179).