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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ПРОДОЛЖАЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ БАНКОМАТЫ
15:54 09.09.2021
ЗАО «Идея Банк» продолжает демонтировать банкоматы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 10 сентября 2021 года будет демонтирован банкомат № 3 в Боровлянах (ул. Березовая Роща, 108 - ТС «МК Перекресток»).
Кроме того, демонтируются в Минске следующие банкоматы: №4 (ул. Притыцкого, 97), № 9 (подземный переход к вокзалу с ул. Ленинградской, магазин «Роял), № 12 (пр. Рокоссовского, 80), № 13 (ул. Кальварийская, 24), № 14 (пр-т Независимости, 179).
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