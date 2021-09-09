ОАО «Банк БелВЭБ» запустило уникальную для белорусского рынка безбумажную технологию по оформлению заявок на получение кредита в офлайн-точках продаж своих партнеров.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, технология снижает операционные расходы наших партнеров за счет сокращения времени и расходных материалов при передаче бумажной документации в банк, а также более комфортна потребителям при оформлении кредитов в точке продаж.

Благодаря безбумажной технологии процесс подписания документации стал быстрее и проще: подпись клиента осуществляется на электронном планшете либо на мобильном телефоне. Далее подпись автоматически размещается на всех необходимых полях кредитных документов. Сотрудникам наших партнеров, работающим в торговых точках, больше не нужно отвлекаться на проверку правильности заполнения/подписания кредитной документации покупателем, а также на сканирование и последующую передачу оригиналов документов в банк.

«Запуск безбумажной технологии кредитования у наших партнеров можно назвать уникальным сочетанием win-win-win: клиент проходит более простой и быстрый процесс оформления кредитов, партнер сокращает свои операционные расходы на бумагу, хранение и обработку, снижается нагрузка на окружающую среду за счет отказа от печати бумаги и ее доставки ее в банк», - отметил член правления банка БелВЭБ Анатолий Павлович.