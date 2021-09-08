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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИП УСЛУГИ
11:06 09.09.2021
«Франсабанк» ОАО изменяет тарифы в белорусских рублях за оказываемые ИП услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 сентября 2021 года за выдачу наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям по заявлению утвержденной формы (доход предпринимателя, выплаты, относящиеся к фонду оплаты труда, а также выплаты, не относящиеся к фонду оплаты труда — пенсии, пособия, алименты) комиссия составит 1% от суммы, но не менее 5 BYN.
Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям по заявлению утвержденной формы на иные цели (код отчетности — 2053, 2044) обойдется в 1% от суммы, но не менее 5 BYN.
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