ОАО «АСБ Беларусбанк» обнародовал итоги первого этапа реализации собственных простых (обыкновенных) акций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на I этапе акционерами-физическими лицами совершено 1139 сделок купли-продажи с 6 547 000 акций: через интернет-банкинг – 1017 сделок с 5 652 000 шт. акций; в депозитарных офисах – 122 сделки с 895 000 шт. акций.

В ходе I этапа реализации акций отмечена высокая концентрация продаж на начало первого дня этапа.

Сделки, не соответствовавшие условиям реализации акций (заключение лицом более чем одного договора купли-продажи в рамках этапа), были аннулированы.

Кроме того, расторгнуты договоры с лицами, обладающими закрытой информацией и не раскрывшими (несвоевременно раскрывшими) намерение осуществить приобретение акций в соответствии с законодательством.

Остаток акций к реализации в рамках II этапа составляет 28 624 837 шт.

Заключение банком договоров купли-продажи акций в рамках II и III этапов будет осуществляться исключительно посредством системы "Интернет-банкинг".

II этап продажи акций начнется 9 сентября 2021 года с 09.00.

Право приобретения акций есть у акционеров и работников банка, являвшихся таковыми по состоянию на 9 декабря 2019 года.