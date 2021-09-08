|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ОБНАРОДОВАЛ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ПРОСТЫХ (ОБЫКНОВЕННЫХ) АКЦИЙ
09:56 09.09.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» обнародовал итоги первого этапа реализации собственных простых (обыкновенных) акций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на I этапе акционерами-физическими лицами совершено 1139 сделок купли-продажи с 6 547 000 акций: через интернет-банкинг – 1017 сделок с 5 652 000 шт. акций; в депозитарных офисах – 122 сделки с 895 000 шт. акций.
В ходе I этапа реализации акций отмечена высокая концентрация продаж на начало первого дня этапа.
Сделки, не соответствовавшие условиям реализации акций (заключение лицом более чем одного договора купли-продажи в рамках этапа), были аннулированы.
Кроме того, расторгнуты договоры с лицами, обладающими закрытой информацией и не раскрывшими (несвоевременно раскрывшими) намерение осуществить приобретение акций в соответствии с законодательством.
Остаток акций к реализации в рамках II этапа составляет 28 624 837 шт.
Заключение банком договоров купли-продажи акций в рамках II и III этапов будет осуществляться исключительно посредством системы "Интернет-банкинг".
II этап продажи акций начнется 9 сентября 2021 года с 09.00.
Право приобретения акций есть у акционеров и работников банка, являвшихся таковыми по состоянию на 9 декабря 2019 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2021
Курсы в банках
на 09.09.2021
Конвертация в банках
на 09.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте