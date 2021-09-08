Уникальная экспозиция монет и купюр появилась в головном офисе Банка Дабрабыт (ул. Зыбицкая, 6).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, экспонаты представлены первым частным белорусским музеем денег Groshi.

На стендах представлены как старинные банкноты и монеты, так и современные деньги. Например, здесь можно увидеть римские динарии 2-3 вв. н.э., гроши и полугроши периода ВКЛ и Речи Посполитой, талеры патагоны (Испанские Нидерланды) нач. 17 в, монеты Советского союза и подборку памятных монет Нацбанка.

Есть здесь и редкая серия из современных белорусских банкнот, где на каждом из номиналов стоит одинаковый номер. Таких наборов было выпущено всего тысяча штук.

Кроме того, экспозиция включает бумажные деньги Российской Империи периода Николая II, Советского Союза, а также все банкноты нашей страны, начиная с “зайчиков”.

Предполагается, что экспозиция в банке будет периодически обновляться, чтобы знакомить клиентов банка и с другими уникальными экспонатами.