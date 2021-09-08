|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
17:30 08.09.2021
ОАО «Белгазпромбанк» с 8 сентября 2021 повысило ставки по вновь оформляемым безотзывным вкладам в долларах США и евро для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «На 3 месяца безотзывный – лояльный» в долларах США ставка повышена до 3,5% годовых, в евро – 3,0% годовых.
По вкладу «На 7 месяцев безотзывный – лояльный» в долларах США ставка увеличена до 4,0% годовых, в евро – до 3,5% годовых.
По депозиту «На 13 месяцев безотзывный – лояльный» в долларах США – до 4,3% годовых, в евро – до 3,8% годовых.
По вкладу «На 25 месяцев безотзывный – лояльный» в долларах США – до 4,35% годовых, в евро – до 3,85% годовых.
По депозиту «На 25 месяцев безотзывный – выгодный» в долларах США – до 4,75% годовых,- в евро – до 4,0% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2021
Курсы в банках
на 08.09.2021
Конвертация в банках
на 08.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте