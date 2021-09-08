ОАО «Белгазпромбанк» с 8 сентября 2021 повысило ставки по вновь оформляемым безотзывным вкладам в долларах США и евро для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «На 3 месяца безотзывный – лояльный» в долларах США ставка повышена до 3,5% годовых, в евро – 3,0% годовых.

По вкладу «На 7 месяцев безотзывный – лояльный» в долларах США ставка увеличена до 4,0% годовых, в евро – до 3,5% годовых.

По депозиту «На 13 месяцев безотзывный – лояльный» в долларах США – до 4,3% годовых, в евро – до 3,8% годовых.

По вкладу «На 25 месяцев безотзывный – лояльный» в долларах США – до 4,35% годовых, в евро – до 3,85% годовых.

По депозиту «На 25 месяцев безотзывный – выгодный» в долларах США – до 4,75% годовых,- в евро – до 4,0% годовых.