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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ СЕРВИСА Р2Р-ПЕРЕВОДОВ
16:59 08.09.2021
ЗАО «Идея Банк» с 30 сентября 2021 г. приостанавливает переводы P2P на своем сайте, а также в системах дистанционного банковского обслуживания. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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