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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:14 08.09.2021
«Франсабанк» ОАО с 8 сентября 2021 года изменил процентные ставки по вкладам для физлиц в белорусских рублях.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вновь открываемым безотзывным банковским вкладам "Верный расчет" и онлайн-вклад "Верный расчет" на 45 дней ставка составляет 17% годовых.
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