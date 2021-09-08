БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

16:14 08.09.2021 «Франсабанк» ОАО с 8 сентября 2021 года изменил процентные ставки по вкладам для физлиц в белорусских рублях. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вновь открываемым безотзывным банковским вкладам "Верный расчет" и онлайн-вклад "Верный расчет" на 45 дней ставка составляет 17% годовых.