ОАО «Технобанк» с 8 сентября 2021 года возобновило прием заявок на кредитование физических лиц в рамках продукта «Обыкновенный кредит». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

С более подробной информацией о кредите можно ознакомиться здесь.