|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВИЛ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗЛИЦ В РАМКАХ ПРОДУКТА «ОБЫКНОВЕННЫЙ КРЕДИТ»
15:49 08.09.2021
ОАО «Технобанк» с 8 сентября 2021 года возобновило прием заявок на кредитование физических лиц в рамках продукта «Обыкновенный кредит». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
С более подробной информацией о кредите можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.09.2021
Курсы в банках
на 08.09.2021
Конвертация в банках
на 08.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте