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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ВКЛАДУ «АЛЬФА-ВКЛАД» В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПОВЫСИТСЯ С 9 СЕНТЯБРЯ
09:50 08.09.2021
ЗАО «Альфа-Банк» с 9 сентября 2021 г. повысит процентную ставку по отзывному вкладу «Альфа-Вклад» в белорусских рублях сроком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по данному депозиту на 18 месяцев повысится до 16,40 % годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется.
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