БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ВКЛАДУ «АЛЬФА-ВКЛАД» В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПОВЫСИТСЯ С 9 СЕНТЯБРЯ

09:50 08.09.2021 ЗАО «Альфа-Банк» с 9 сентября 2021 г. повысит процентную ставку по отзывному вкладу «Альфа-Вклад» в белорусских рублях сроком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по данному депозиту на 18 месяцев повысится до 16,40 % годовых. Для действующих вкладов ставка не меняется.