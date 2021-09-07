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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПОВЫСИЛ РАЗМЕР СТАВОК ПО РЯДУ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:51 07.09.2021
ЗАО «БТА Банк» с 6 сентября 2021 года увеличило размер процентных ставок по ряду депозитов физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Алтын» со сроком размещения вклада 35 дней (пролонгация 9 раз) ставка повышена до 12,50%, 2 месяца – до 13,50%, 3 месяца – до 16,50%, 12, 14, 18 месяцев и 24 месяца – до 19,00%.
По безотзывныму вкладу «Алтын (с БПК)» со сроком размещения вклада 35 дней (пролонгация 9 раз) ставка на уровне 12,60%, 2 месяца - 13,50%, 6 месяцев - 17,60%, 3 месяца - 16,60%, 9 месяцев - 18,60%, 12, 14, 18 месяцев и 24 месяца - 19,10%.
По безотзывныму вкладу «Алтын Online» со сроком размещения вклада 35 дней - 12,60%, 2 месяца – 13,60%, 3 месяца - 16,60%, 12, 14, 18 месяцев и 24 месяца - 19,10%.
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