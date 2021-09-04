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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ВОВЗОБНОВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
18:00 06.09.2021
ОАО «Банк Дабрабыт» в рамках соглашения с Банком развития возобновил финансирование предприятий малого и среднего предпринимательства в сфере экспорта, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.
ОАО «Банк Дабрабыт» оказывает кредитную поддержку микро-, малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты, предусматривающие экспорт товаров, работ и услуг. Клиенты банка могут получить ресурсы в белорусских рублях на срок до 1 года на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств и (или) приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной, торговой деятельности или по оказанию услуг, а также на финансирование текущей деятельности.
Стоимость ресурсов в национальной валюте для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках соглашения сейчас составляет 11,25% годовых. Более подробную информацию об условиях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства можно получить на сайте банка или по телефону 5 222 111.
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