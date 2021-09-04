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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАРУСБАНКЕ УВЕЛИЧИЛИ
16:38 06.09.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 6 сентября 2021 года повысило процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладу «Классик Безотзывный до года» на срок 3 месяца ставка повышена до 6,5% годовых; на срок 6 месяцев – до 7,6% годовых (ставка кредита овернайт Центрального банка Российской Федерации (СКО ЦБРФ плюс 0,1 процентного пункта); на срок 9 месяцев – до 7,8% годовых (СКО ЦБРФ плюс 0,3 процентного пункта).
По депозиту «Беларусбанк-онл@йн» безотзывный:
на срок 3 месяца – до 6,55% годовых; на срок 6 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения - исходя из фиксированной процентной ставки в размере 7,65% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев хранения - исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 7,65% годовых (СКО ЦБРФ плюс 0,15 процентного пункта);
- на срок 9 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения - исходя из фиксированной процентной ставки в размере 7,85% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев хранения - исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 7,85% годовых (СКО ЦБРФ плюс 0,35 процентного пункта).
СКО ЦБРФ СКО ЦБРФ на 6 сентября 2021 года составляет 7,5% годовых.
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