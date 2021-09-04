В понедельник, 6 сентября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0033 BYN (+0,13%) до 2,5156 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5123 BYN). Объем торгов составил 35 917 900 BYN.

Курс евро также незначительно поднялся на 0,0004 BYN (+0,01%) до 2,9827 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9823 BYN). Объем торгов составил 20 854 700 BYN.

Российский рубль вновь подешевел на 0,0036 BYN (-0,1%) до 3,4479 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4515 BYN). Объем торгов составил 7 788 500 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,513 и 2,55 рубля; евро - между 2,982 и 3,03 рубля; 100 российских рублей - между 3,445 и 3,55 рубля.