Национальный банк проводит конкурс на лучшую работу по экономической тематике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, конкурс проводится в двух номинациях: конкурсные работы студентов и магистрантов; конкурсные работы аспирантов.

Главный приз в каждой номинации – денежная премия в размере 1000 белорусских рублей. Также денежными премиями в каждой из категорий будут отмечены конкурсные работы, занявшие второе и третье места, – 700 и 500 белорусских рублей соответственно.

В конкурсе могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего образования и организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования Беларуси.

Для участия в конкурсе необходимо до 29 октября 2021 г. направить на электронный адрес заявку и свою конкурсную работу. Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, а также требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности.

Победители и призеры конкурса будут объявлены не позднее 30 декабря 2021 г.