БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

11:06 06.09.2021 ЗАО «РРБ-Банк» с 6 августа 2021 года повышает размер процентных ставок по вновь оформляемым депозитным договорам физических лиц в иностранной валюте и белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлены следующие ставки по депозитам в долларах США: «Европейский на 2 года лояльный – 4,5% годовых; Point`овый безотзывный (срок депозита – 24 месяца) – 4,0% годовых; Безотзывный на 13 месяцев – 4,5% годовых; RRB-online USD 24 капитализация – 4,5% годовых; RRB-online USD 24 проценты на счет – 4,5% годовых. В евро: Европейский на 2 года лояльный – 4,0% годовых; Point`овый безотзывный в евро (срок депозита – 24 месяца) – 3,5% годовых; Безотзывный на 13 месяцев – 4,0% годовых; RRB-online EUR 24 капитализация – 4,0% годовых; RRB-online EUR 24 проценты на счет – 4,0% годовых. В российских рублях: Безотзывный на 27 месяцев – 10,0% годовых; Безотзывный на 13 месяцев – 10,0% годовых; Point`овый безотзывный в российских рублях (срок депозита – 24 месяца) – 10,0% годовых; RRB-online RUB 13 капитализация – 10,0% годовых; RRB-online RUB 13 проценты на счет – 10,0% годовых. В белорусских рублях: Безотзывный на 13 месяцев – 19,0% годовых; Point`овый безотзывный в белорусских рублях – 19,0% годовых; RRB-online BYN 13 месяцев капитализация – 19,0% годовых; RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет – 19,0% годовых.