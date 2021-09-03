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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


11:06 06.09.2021

ЗАО «РРБ-Банк» с 6 августа 2021 года повышает размер процентных ставок по вновь оформляемым депозитным договорам физических лиц в иностранной валюте и белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлены следующие ставки по депозитам в долларах США:

«Европейский на 2 года лояльный – 4,5% годовых;

Point`овый безотзывный (срок депозита – 24 месяца) – 4,0% годовых;

Безотзывный на 13 месяцев – 4,5% годовых;

RRB-online USD 24 капитализация – 4,5% годовых;

RRB-online USD 24 проценты на счет – 4,5% годовых.

В евро:

Европейский на 2 года лояльный – 4,0% годовых;

Point`овый безотзывный в евро (срок депозита – 24 месяца) – 3,5% годовых;

Безотзывный на 13 месяцев – 4,0% годовых;

RRB-online EUR 24 капитализация – 4,0% годовых;

RRB-online EUR 24 проценты на счет – 4,0% годовых.

В российских рублях:

Безотзывный на 27 месяцев – 10,0% годовых;

Безотзывный на 13 месяцев – 10,0% годовых;

Point`овый безотзывный в российских рублях (срок депозита – 24 месяца) – 10,0% годовых;

RRB-online RUB 13 капитализация – 10,0% годовых;

RRB-online RUB 13 проценты на счет – 10,0% годовых.

В белорусских рублях:

Безотзывный на 13 месяцев – 19,0% годовых;

Point`овый безотзывный в белорусских рублях – 19,0% годовых;

RRB-online BYN 13 месяцев капитализация – 19,0% годовых;

RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет – 19,0% годовых.
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USD/RUB 72.8000 73.2000
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