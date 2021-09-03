|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
11:06 06.09.2021
ЗАО «РРБ-Банк» с 6 августа 2021 года повышает размер процентных ставок по вновь оформляемым депозитным договорам физических лиц в иностранной валюте и белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлены следующие ставки по депозитам в долларах США:
«Европейский на 2 года лояльный – 4,5% годовых;
Point`овый безотзывный (срок депозита – 24 месяца) – 4,0% годовых;
Безотзывный на 13 месяцев – 4,5% годовых;
RRB-online USD 24 капитализация – 4,5% годовых;
RRB-online USD 24 проценты на счет – 4,5% годовых.
В евро:
Европейский на 2 года лояльный – 4,0% годовых;
Point`овый безотзывный в евро (срок депозита – 24 месяца) – 3,5% годовых;
Безотзывный на 13 месяцев – 4,0% годовых;
RRB-online EUR 24 капитализация – 4,0% годовых;
RRB-online EUR 24 проценты на счет – 4,0% годовых.
В российских рублях:
Безотзывный на 27 месяцев – 10,0% годовых;
Безотзывный на 13 месяцев – 10,0% годовых;
Point`овый безотзывный в российских рублях (срок депозита – 24 месяца) – 10,0% годовых;
RRB-online RUB 13 капитализация – 10,0% годовых;
RRB-online RUB 13 проценты на счет – 10,0% годовых.
В белорусских рублях:
Безотзывный на 13 месяцев – 19,0% годовых;
Point`овый безотзывный в белорусских рублях – 19,0% годовых;
RRB-online BYN 13 месяцев капитализация – 19,0% годовых;
RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет – 19,0% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2021
Курсы в банках
на 06.09.2021
Конвертация в банках
на 06.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте