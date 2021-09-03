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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ БЕЛАРУСБАНКА ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ: УЖЕ ЗАКЛЮЧЕНО 2 ТЫС. ДОГОВОРОВ
09:54 06.09.2021
Беларусбанк в феврале этого года банк предложил своим клиентам новый продукт – кредит «Ипотека Экспресс» на покупку жилых помещений. Он может предоставляться только под залог приобретаемого жилья сроком до 20 лет, с учетом норм указа № 130 "Об ипотечном жилищном кредитовании".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, более 2000 кредитных договоров на сумму порядка 80 млн рублей заключено клиентами с 1 февраля текущего года в рамках продукта «Ипотека Экспресс» на покупку жилых помещений.
«Востребованность продукта «Ипотека экспресс» подтверждает и актуальность предложений банка, и эффективность нового Указа "Об ипотечном жилищном кредитовании", который сделал кредиты на недвижимость более доступными», – рассказала заместитель председателя правления Светлана Кожекина.
Как отмечалось ранее, кредит «Ипотека Экспресс» пользуется спросом не только в столице, но и в областях.
Кредит на недвижимость только под залог (ипотеку) приобретаемого жилья – по сути, эксклюзивное предложение на рынке финансовых услуг. Не последний аргумент в пользу новинки и удобство предлагаемого сервиса, ведь банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления. Кроме того, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства), если клиенту необходим кредит в размере большем, чем позволяет его собственный доход.
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