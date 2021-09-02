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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ
17:53 03.09.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» запускает новую партнерскую программу «Стань партнером банка» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках программы предусматривается, что если в результате рекомендации ее участника своим партнерам, друзьям и клиентам они открывают расчетный счет, рекомендатель получает вознаграждение до 297 BYN за одного привлеченного.
В свою очередь каждый привлеченный клиент получит один из предложенных бонусов на обслуживание. Он сам сможет выбрать, какой бонус ему будет нужен для ведения бизнеса в Банке ВТБ (Беларусь).
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