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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО АЛЬФА-БАНКА ВСТУПИЛИ В СИЛУ
17:08 03.09.2021
С 3 сентября 2021 года вступили в силу изменения в договоре комплексного банковского обслуживания (ДКБО) ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в перечень документов, удостоверяющих личность, включены: идентификационная карта гражданина Республики Беларусь; биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина; биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства.
Общими положениями договора определен порядок совершения операций представителем клиента на основании доверенности, выданной клиентом за пределами Беларуси, не содержащей срока ее действия.
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