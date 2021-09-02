С 3 сентября 2021 года вступили в силу изменения в договоре комплексного банковского обслуживания (ДКБО) ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в перечень документов, удостоверяющих личность, включены: идентификационная карта гражданина Республики Беларусь; биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина; биометрический вид на жительство в Беларуси лица без гражданства.

Общими положениями договора определен порядок совершения операций представителем клиента на основании доверенности, выданной клиентом за пределами Беларуси, не содержащей срока ее действия.