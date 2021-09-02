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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛАРУСБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 4 НА 5 СЕНТЯБРЯ
10:00 03.09.2021
Некоторые операции в Беларусбанке будут временно невозможны в ночь с 4 на 5 сентября из-за технологических работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23:00 4 сентября до 7:00 5 сентября в подразделениях «Беларусбанка», АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны операции по вкладным счетам физических лиц и счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).
Кроме того, 5 сентября с 1:00 до 2:00 в подразделениях банка невозможно будет совершить операции с денежной наличностью и платежными карточками.
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