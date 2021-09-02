Клиенты ВТБ (Беларусь) могут оформить новую кредитную карточку PLAT/ON с кредитным лимитом на сумму до 5000 BYN и двумя бонусными периодами с пониженным размером процентной ставки для безналичных операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процедура оформления в офисе банка займет не более 15 минут, при этом справка о доходах клиента не потребуется.

Для всех держателей PLAT/ON по умолчанию установлен первый бонусный период на срок до 50 дней с процентной ставкой 0,0001% годовых за пользование средствами в рамках кредитной линии.

Второй бонусный период рассчитан на пользование кредитными средствами на срок до 110 дней. В этом случае при выполнении условий возврата размер процентной ставки составит 9,9% годовых.

Владелец карточки может самостоятельно выбрать и установить любой из бонусных периодов в интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank. Услуга доступна круглосуточно и без выходных. Также дистанционно можно проверить текущий период, размер процентной ставки и информацию о выполнении условий по бонусным периодам.

Рассчитываться PLAT/ON возможно по всему миру, где принимают карточки международной платежной системы Visa. Бонусный период и процентная ставка в размере 0,0001% годовых будут также доступны при оплате покупок во всех магазинах Беларуси и за границей, и при приобретении товаров онлайн.

Клиенты могут воспользоваться бесплатным снятием наличных с карточки в отделениях банка ВТБ в Беларуси, а также более чем в 20 000 банкоматах Группы ВТБ в странах СНГ и Грузии.

«PLAT/ON – уникальная карточка, которая позволяет клиентам самостоятельно выбирать условия обслуживания, исходя из своих предпочтений. Ориентация на финансовые потребности клиентов и возможность персонализации продуктов и сервисов банка – одни из ключевых ориентиров развития розничного бизнеса. ВТБ (Беларусь) первым в стране предлагает финансовый продукт с такими возможностями, и мы надеемся, что наши клиенты смогут по достоинству оценить все его преимущества», – прокомментировала Ольга Атапович, заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь).

Бонусные периоды по карточке PLAT/ON действуют при безналичной оплате покупок и услуг, за исключением отдельных операций, указанных на сайте банка.

Оформить PLAT/ON можно также бесплатно в интернет-банке (online.vtb.by) и в мобильном приложении VTB mBank с доставкой карточки почтой.