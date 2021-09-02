ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КЛИЕНТЫ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ PLAT/ON С ДВУМЯ БОНУСНЫМИ ПЕРИОДАМИ


18:50 02.09.2021

Клиенты ВТБ (Беларусь) могут оформить новую кредитную карточку PLAT/ON с кредитным лимитом на сумму до 5000 BYN и двумя бонусными периодами с пониженным размером процентной ставки для безналичных операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процедура оформления в офисе банка займет не более 15 минут, при этом справка о доходах клиента не потребуется.

Для всех держателей PLAT/ON по умолчанию установлен первый бонусный период на срок до 50 дней с процентной ставкой 0,0001% годовых за пользование средствами в рамках кредитной линии.

Второй бонусный период рассчитан на пользование кредитными средствами на срок до 110 дней. В этом случае при выполнении условий возврата размер процентной ставки составит 9,9% годовых.

Владелец карточки может самостоятельно выбрать и установить любой из бонусных периодов в интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank. Услуга доступна круглосуточно и без выходных. Также дистанционно можно проверить текущий период, размер процентной ставки и информацию о выполнении условий по бонусным периодам.

Рассчитываться PLAT/ON возможно по всему миру, где принимают карточки международной платежной системы Visa. Бонусный период и процентная ставка в размере 0,0001% годовых будут также доступны при оплате покупок во всех магазинах Беларуси и за границей, и при приобретении товаров онлайн.

Клиенты могут воспользоваться бесплатным снятием наличных с карточки в отделениях банка ВТБ в Беларуси, а также более чем в 20 000 банкоматах Группы ВТБ в странах СНГ и Грузии.

«PLAT/ON – уникальная карточка, которая позволяет клиентам самостоятельно выбирать условия обслуживания, исходя из своих предпочтений. Ориентация на финансовые потребности клиентов и возможность персонализации продуктов и сервисов банка – одни из ключевых ориентиров развития розничного бизнеса. ВТБ (Беларусь) первым в стране предлагает финансовый продукт с такими возможностями, и мы надеемся, что наши клиенты смогут по достоинству оценить все его преимущества», – прокомментировала Ольга Атапович, заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь).

Бонусные периоды по карточке PLAT/ON действуют при безналичной оплате покупок и услуг, за исключением отдельных операций, указанных на сайте банка.

Оформить PLAT/ON можно также бесплатно в интернет-банке (online.vtb.by) и в мобильном приложении VTB mBank с доставкой карточки почтой.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2021
валюта курс
EUR 2.9665
USD 2.5104
RUB 3.4328
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9792 +0.0127
USD 2.5148 +0.0044
RUB 3.4531 +0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9700 2.9780
USD 2.5100 2.5130
RUB 3.4420 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 02.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1850
EUR/RUB 86.2000 86.4500
USD/RUB 72.7000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте