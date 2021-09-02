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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ МЕЖДУ ФИЗЛИЦАМИ
17:55 02.09.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» расширило перечень стран для денежных переводов между физическими лицами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 сентября 2021 года переводы стали доступны в 57 стран мира.
С полным списком стран можно ознакомиться на сайте банка.
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