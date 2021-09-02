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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ С 10 СЕНТЯБРЯ СНИЗЯТСЯ ТАРИФЫ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ
17:45 02.09.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 10 сентября 2021 года снижает тарифы для бизнес-клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость переводов со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета получателей, открытые в банках-нерезидентах, входящих в Группу ВТБ, будет значительно снижена и составит 15 долларов США / 15 евро / 900 российских рублей за один платеж в долларах США/ евро / российских рублях соответственно, независимо от суммы перевода.
В связи с общими изменениями тарификации платежей в рамках Группы ВТБ с 10 сентября из услуг, включенных в линейку тарифных планов (пакетов) «Новые возможности» исключаются услуги по исполнению переводов за пределы Беларуси на счета получателей, открытые в Банке ВТБ ПАО, Российская Федерация (данная услуга будет тарифицироваться в соответствии с общими условиями сборника плат по новым тарифам: 15 долларов США / 15 евро / 900 российских рублей за один платеж в долларах США / евро / российских рублях соответственно, независимо от суммы перевода).
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