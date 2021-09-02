БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БАНКЕ БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИЛИСЬ

17:14 02.09.2021 ОАО "Банк БелВЭБ" увеличило процентные ставки по вкладу «Универсальный безотзывный» для физических лиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 2 сентября 2021 года установлены следующие размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой»: на 35 дней – 6,0% годовых, на 3 месяца - 6,3% годовых, на 7 месяцев – 7,4% годовых, на 13 месяцев – 8,0% годовых, на 24 месяца – 8,0% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 6000 российских рублей.