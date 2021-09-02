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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК И БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИЯТИЯМ-ЭКСПОРТЕРАМ
16:43 02.09.2021
ОАО «Белгазпромбанк» в рамках заключенного с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» соглашения возобновил финансирование занимающихся экспортом предприятий малого и среднего предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитная поддержка оказывается микро-, малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты, предусматривающие экспорт товаров, работ и услуг.
Клиенты банка могут получить ресурсы в белорусских рублях на срок до 1 года на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств и (или) приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной, торговой деятельности или по оказанию услуг, а также на финансирование текущей деятельности.
Стоимость ресурсов в национальной валюте для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках соглашения сейчас составляет 11,25% годовых.
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