БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 6 СЕНТЯБРЯ ВО ФРАНСАБАНКЕ ИЗМЕНИТСЯ ТАРИФ ЗА ПЕРЕСЧЕТ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ ЕРИП

14:19 02.09.2021 С 6 сентября во «Франсабанк» ОАО будет действовать новая редакция тарифов в белорусских рублях за услуги, оказываемые клиентам – физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссионное вознаграждение за пересчет денежной наличности при приеме платежей в системе ЕРИП (за исключением налоговых, таможенных платежей, штрафов ГАИ, страховых взносов в пользу страховых организаций в рамках заключенных договоров поручения) составит 2 BYN за каждый платеж.