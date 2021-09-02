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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 6 СЕНТЯБРЯ ВО ФРАНСАБАНКЕ ИЗМЕНИТСЯ ТАРИФ ЗА ПЕРЕСЧЕТ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ ЕРИП
14:19 02.09.2021
С 6 сентября во «Франсабанк» ОАО будет действовать новая редакция тарифов в белорусских рублях за услуги, оказываемые клиентам – физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссионное вознаграждение за пересчет денежной наличности при приеме платежей в системе ЕРИП (за исключением налоговых, таможенных платежей, штрафов ГАИ, страховых взносов в пользу страховых организаций в рамках заключенных договоров поручения) составит 2 BYN за каждый платеж.
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