С 1 сентября Беларусбанк предлагает своим юным клиентам новый Клуб «Z-класс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он предназначен для современного подрастающего поколения с активным образом жизни в возрасте от 6 до 18 лет.

В рамках нового клуба предусмотрено получение карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в двух ярких дизайнах на выбор, бесплатные переводы с карточек любого банка через дистанционные каналы обслуживания, мани-бэк в размере 5% в категориях «Развлечение» и «Досуг и хобби».

Дополнительно, участники Клуба «Z-класс» получают бесплатное подключение пакета услуг «Полный» в приложении M-Belarusbank и SMS-оповещение за 75 копеек в месяц, а также могут оформить договор добровольного страхования от травм «Экспресс» со скидкой 15%.

И в дополнение владельцы карточки Клуба «Леди» могут оформить карточку «Z-класс» со скидкой 50%.

Более подробно ознакомиться с предложениями клуба «Z-класс» можно здесь.