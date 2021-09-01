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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ КЛУБ «Z-КЛАСС»
12:32 02.09.2021
С 1 сентября Беларусбанк предлагает своим юным клиентам новый Клуб «Z-класс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он предназначен для современного подрастающего поколения с активным образом жизни в возрасте от 6 до 18 лет.
В рамках нового клуба предусмотрено получение карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в двух ярких дизайнах на выбор, бесплатные переводы с карточек любого банка через дистанционные каналы обслуживания, мани-бэк в размере 5% в категориях «Развлечение» и «Досуг и хобби».
Дополнительно, участники Клуба «Z-класс» получают бесплатное подключение пакета услуг «Полный» в приложении M-Belarusbank и SMS-оповещение за 75 копеек в месяц, а также могут оформить договор добровольного страхования от травм «Экспресс» со скидкой 15%.
И в дополнение владельцы карточки Клуба «Леди» могут оформить карточку «Z-класс» со скидкой 50%.
Более подробно ознакомиться с предложениями клуба «Z-класс» можно здесь.
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