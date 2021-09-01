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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ)


10:20 02.09.2021

В сборник размеров платы (вознаграждений) за осуществляемые ОАО «Белинвестбанк» операции внесены изменения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения затрагивают услугу Cash Pooling и новый пакет услуг «Валютный ассистент».

Так, юридическим лицам, находящимся на обслуживании в Белинвестбанке, доступна услуга Cash Pooling. Это операция по проведению платежей по взаимосвязанным счетам в рамках одного юридического лица или нескольких юридических лиц. С 3 сентября 2021 года снижается размер абонентской платы за проведение платежей по взаимосвязанным счетам в рамках одного юридического лица Cash Pooling с 48 до 20 рублей в месяц за каждый «Мастер-счет». В рамках нескольких юридических лиц – с 37 до 25 рублей в месяц с каждого клиента.

Кроме того, в рамках совершения операций Cash Pooling за обслуживание по постоянно действующему платежному поручению и перевод денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим на бумажном носителе (в том числе исполнение платежа по постоянно действующему платежному поручению), абонентская плата взиматься не будет.

Специально для компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, сборник размеров платы с 3 сентября дополняется пакетом услуг «Валютный ассистент». Он включает в себя следующие услуги: предоставление в системе «Интернет-банкинг» сервиса «ONLINE-трекер валютного платежа», оказание письменной консультационной услуги «ЭкоВалютный помощник» по оформлению в системе «Интернет-банкинг» сведений о поступлении денежных средств по валютной операции (5 документов в месяц), оказание услуги по регистрации (изменению) валютного договора (2 операции в месяц), а также оказание услуги по внесению информации об исполнении (исполнении в полном объеме) обязательств по валютному договору (в том числе на основании запроса Национального банка Республики Беларусь) – 7 операций в месяц.
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