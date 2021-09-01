«Франсабанк» ОАО с 1 сентября 2021 года увеличил процентные ставки по вкладам для физлиц в долларах США.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней ставка повышена до 2,6% годовых, на 95 дней – до 4,4% годовых, на 185 дней – до 4,4% годовых, на 735 дней – до 4,95% годовых.

Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней ставка составляет 2, 6% годовых, на 95 дней - 4,4% годовых, на 185 дней - 4,4% годовых, на 385 дней - 4,95% годовых.

Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 4,4%годовых, на 125 дней - 4,4% годовых, на 185 дней - 4,4% годовых, на 275 дней - 4,6% годовых, на 550 дней - 5,0%.