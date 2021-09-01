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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ТАРИФЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОГОВОРОВ ФИЗЛИЦАМ
18:32 01.09.2021
«Франсабанк» ОАО с 1 сентября 2021 года изменило тарифы по оформлению договоров физлицам.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформление договора поручительства, а также договора залога теперь стоит 40 BYN.
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