БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ТАРИФЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОГОВОРОВ ФИЗЛИЦАМ

18:32 01.09.2021 «Франсабанк» ОАО с 1 сентября 2021 года изменило тарифы по оформлению договоров физлицам. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформление договора поручительства, а также договора залога теперь стоит 40 BYN.