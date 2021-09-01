БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ УРМ № 774 В МИНСКЕ

18:21 01.09.2021 ОАО «СтатусБанк» приостанавливает с 1 сентября 2021 года работу УРМ № 774 в Минске (ул. Казимировская, д. 6, гипермаркет «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.