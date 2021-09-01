БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ РРБ-БАНКА ОТКРЫВАЕТСЯ В ГРОДНО

17:28 01.09.2021 С 1 сентября 2021 года открывается новый пункт обмена валют Банка РРБ в ТЦ «АЛМИ» в Гродно (ул. Кабяка, 13). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, частные лица здесь могут совершить валютно-обменные операции, погасить кредит, сделать необходимые платежи, а бизнес-клиенты сдать выручку.