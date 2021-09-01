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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ РРБ-БАНКА ОТКРЫВАЕТСЯ В ГРОДНО
17:28 01.09.2021
С 1 сентября 2021 года открывается новый пункт обмена валют Банка РРБ в ТЦ «АЛМИ» в Гродно (ул. Кабяка, 13).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, частные лица здесь могут совершить валютно-обменные операции, погасить кредит, сделать необходимые платежи, а бизнес-клиенты сдать выручку.
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