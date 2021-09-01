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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ПРИСТУПАЕТ К ДЕМОНТАЖУ СВОИХ БАНКОМАТОВ
16:16 01.09.2021
ЗАО «Идея Банк» приступает к демонтажу своих банкоматов.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Минске 2 сентября 2021 года будут демонтированы следующие банкоматы: №30 (пр-т Победителей, 65); №31 (ул. В. Хоружей, 25/1); №33 (ул. П. Глебки, 5); №35 (пр-т Партизанский, 182); №36 (ул. Дунина-Марцинкевича 11); №41 (ул. Жукова, 44).
Кроме того, будут демонтированы банкоматы №38 (М2, 9-й км 4А), №39 в агрогородке Прилуки (ул. Центральная, 5) и №40 в Гомеле (ул. Мазурова, 78).
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