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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
15:41 01.09.2021
«Франсабанк» ОАО с 1 сентября 2021 года изменило процентные ставки по вкладам для физлиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для отзывного вклада «Результативный» на 735 дней ставка установлена в размере 17,3% годовых.
Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней - 17,5% годовых, на 95 дней - 18,6% годовых.
Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней - 17,5% годовых, на 95 дней - 18,6% годовых.
Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 18,6% годовых, на 275 дней – 19,5% годовых.
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