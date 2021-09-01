БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

15:41 01.09.2021 «Франсабанк» ОАО с 1 сентября 2021 года изменило процентные ставки по вкладам для физлиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для отзывного вклада «Результативный» на 735 дней ставка установлена в размере 17,3% годовых. Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней - 17,5% годовых, на 95 дней - 18,6% годовых. Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней - 17,5% годовых, на 95 дней - 18,6% годовых. Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 18,6% годовых, на 275 дней – 19,5% годовых.