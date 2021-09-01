БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ОБНОВИЛ СЕРВИС P2P-ПЕРЕВОДОВ

14:27 01.09.2021 ЗАО «РРБ–Банк» обновило сервис Р2Р-переводов для банковских платежных карточек. Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь зачисления денежных средств по номеру банковской платежной карточки Банка РРБ осуществляется без комиссии. Снижен тариф для осуществление переводов между другими банковскими платежными карточками иных банков до 1,5% (минимум 1,00 BYN). Кроме того, добавлена возможность осуществления перевода денежных средств по номеру мобильного телефона. Р2Р- переводы осуществляются в режиме онлайн.