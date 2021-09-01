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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ОБНОВИЛ СЕРВИС P2P-ПЕРЕВОДОВ
14:27 01.09.2021
ЗАО «РРБ–Банк» обновило сервис Р2Р-переводов для банковских платежных карточек.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь зачисления денежных средств по номеру банковской платежной карточки Банка РРБ осуществляется без комиссии.
Снижен тариф для осуществление переводов между другими банковскими платежными карточками иных банков до 1,5% (минимум 1,00 BYN).
Кроме того, добавлена возможность осуществления перевода денежных средств по номеру мобильного телефона.
Р2Р- переводы осуществляются в режиме онлайн.
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