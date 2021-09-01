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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ВМЕСТО SMS ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС VIBER-УВЕДОМЛЕНИЙ
12:36 01.09.2021
ОАО «Сбер Банк» запускает с 1 сентября Viber-уведомление
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь оповещения о транзакциях можно получать прямо в мессенджере вместо SMS-сообщений.
Viber-уведомление можно подключить самостоятельно. Для этого не нужно активировать SMS-оповещение. Банк проинформирует в Viber о любом движении по счету. Возможность доступна всем владельцам карт БПС-Сбербанка вне зависимости от статуса и функционала карты.
Настроить оповещение в Viber можно в мобильном или интернет-банке, контакт-центре или банковском офисе. Ежемесячная плата составляет 1,99 рубля, что вдвое ниже, чем при выборе услуги SMS-оповещений.
Кроме того, Сбер Банк предлагает бесплатно подключить Push-информирование. С его помощью можно получать сведения об операциях по картам без оплаты и ограничений по сумме. Все сообщения хранятся в разделе с историей Push-уведомлений, которая доступна через мобильный и интернет-банк.
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