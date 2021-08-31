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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ДОГОВОРОВ ДЕПОЗИТА «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ»


10:54 01.09.2021

ОАО «Белагропромбанк» с 1 сентября 2021 года приостанавливает возможность заключения новых договоров срочного безотзывного вклада (депозита) «Плюс к стабильности» в белорусских рублях сроком хранения 35 и 95 календарных дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в то же время Белагропромбанк продлевает возможность заключения договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к лету» во всех валютах по 30 сентября 2021 года.

Банк обращает внимание, что с 1 сентября размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к лету» в белорусских рублях сроком хранения 35 дней составит 16,0% годовых.
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