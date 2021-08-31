ЗАО «Идея Банк» внесло изменения по вкладам в национальной валюте для физических лиц.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 сентября 2021 года возобновляется оформление вкладов в национальной валюте «Онлайн 2 безотзывный» и «Фирменный онлайн 2 безотзывный».

Кроме того, возобновляется оформление депозитов в иностранной валюте «Валютный онлайн 2 безотзывный» и «Валютный фирменный онлайн 2 безотзывный».