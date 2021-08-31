ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


09:43 01.09.2021

ЗАО «Идея Банк» внесло изменения по вкладам в национальной валюте для физических лиц.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 сентября 2021 года возобновляется оформление вкладов в национальной валюте «Онлайн 2 безотзывный» и «Фирменный онлайн 2 безотзывный».

Кроме того, возобновляется оформление депозитов в иностранной валюте «Валютный онлайн 2 безотзывный» и «Валютный фирменный онлайн 2 безотзывный».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2021
валюта курс
EUR 2.9613
USD 2.5041
RUB 3.4174
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9613 +0.0026
USD 2.5041 -0.0028
RUB 3.4174 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9500 2.9580
USD 2.4990 2.5050
RUB 3.4050 3.4170
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1810
EUR/RUB 86.3000 86.7000
USD/RUB 73.2000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте