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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:43 01.09.2021
ЗАО «Идея Банк» внесло изменения по вкладам в национальной валюте для физических лиц.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 сентября 2021 года возобновляется оформление вкладов в национальной валюте «Онлайн 2 безотзывный» и «Фирменный онлайн 2 безотзывный».
Кроме того, возобновляется оформление депозитов в иностранной валюте «Валютный онлайн 2 безотзывный» и «Валютный фирменный онлайн 2 безотзывный».
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