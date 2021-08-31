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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ В I ПОЛУГОДИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛИ СПОНСОРСКУЮ ПОМОЩЬ


18:09 31.08.2021

Белорусские банки в I полугодии 2021 г. направили на благотворительную помощь около 40 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации белорусских банков, это в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2020 года и почти на 15% выше, чем за весь прошлый год.

«Среди приоритетных направлений благотворительности банков – по-прежнему развитие физкультуры и спорта (около 7,2 млн рублей), оказание помощи учреждениям здравоохранения в условиях эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией (более 6 млн рублей), поддержка образования и культуры (свыше 3 млн рублей)», – отметил председатель Ассоциации Владимир Драгун.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 34 банка и организации. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы (Международного банковского совета), заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.
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