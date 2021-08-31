Наблюдательный совет ОАО «Белинвестбанк» на заседании одобрил проект изменений в Устав общества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения внесены в целях приведения норм устава в соответствие с новыми нормами законодательства, регулирующего деятельность хозяйственных обществ Республики Беларусь, дальнейшего совершенствования порядка принятия управленческих решений по рискам, а также устранения возникающих в практической деятельности вопросов в процессе управления банком.

Проект изменений должен быть утвержден общим собранием акционеров ОАО «Белинвестбанк».

В связи с необходимостью приведения норм положения о наблюдательном совете Белинвестбанка, а также положения о правлении общества в соответствие с изменениями, вносимыми в устав банка, наблюдательным советом рассмотрены также изменения в указанные локальные правовые акты.

Наблюдательный совет также принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белинвестбанк» в заочной форме 8 сентября 2021 года.